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桃園提早放寒假？鄭文燦：先提校園防疫加嚴版

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上針對校園防疫，提出二級防疫加嚴版。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上針對校園防疫，提出二級防疫加嚴版。記者鄭國樑／攝影

桃園市已經有兩所國小因為疫情今天起停課14天，還有兩所國中預防性停課1天，是否會引發所有學校提早放寒假？鄭文燦市長表示，「要看疫情發展」，桃園目前採取比全國更高的二級加強版，防疫的規範提高很多，包括學校教學要全程戴口罩。

鄭文燦上午在防疫會議中，對學校做出防疫措施新的指示，除了教學要全程戴口罩，師生的個人防護規範要落實，還有學校以及幼兒園在過年前所有的年終聚餐，原則上都展延到春節後，並重申昨天的7大防疫重點之一：學校的室內場地這段期間不開放外借，都是防疫加強版。

鄭文燦說，停課不停學的學校像昨天、今天中壢兩所國小停課14天，市政府要給他們最大的支持，讓學校仍然可以線上教學，如果有疫情擴大包括社區、學校，防疫對策就可能會調整。鄭文燦並說明如果有學生確診，同班同學包括跨班級的接觸對象，還有所到的補習班、安親班的同班同學，都要採檢。

鄭文燦感謝衛生局團隊和相關局處每天以小時為單位拚防疫，目前追蹤傳播鏈雖然很辛苦，但每一個傳播鏈都把它追出來了，現在都還在匡列、採檢，如果疫情有升高、升溫，防疫對策還會再加強，請大家要有心理準備，但是原則上我們現在是採取比其他縣市更高強度的防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19

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