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桃園某國小宣布停課14天 傳中壢區有學童確診
本土疫情升溫，晚間傳出桃園市中壢區某國小忽傳停課通知，外傳1名學生因家人傳染而確診，因此該校宣布自明天起一路停課到23日，這段時間改為線上教學。目前桃園市衛生局還未證實這項訊息。
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