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深夜新增1例！未滿10歲男童確診Ct18 是桃機手推車員與居服員兒子

學童遭桃機染疫父母感染 中壢某國小明停課14天

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桃園某國小宣布停課14天 傳中壢區有學童確診

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供

本土疫情升溫，晚間傳出桃園市中壢區某國小忽傳停課通知，外傳1名學生因家人傳染而確診，因此該校宣布自明天起一路停課到23日，這段時間改為線上教學。目前桃園市衛生局還未證實這項訊息。

桃市衛生局公布三名確診者足跡，足跡從中壢區到大園區、大溪區。圖／桃園市衛生局提供
桃市衛生局公布三名確診者足跡，足跡從中壢區到大園區、大溪區。圖／桃園市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 停課

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