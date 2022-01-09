本土確診爆量 廁所、職場成感染路徑

本土激增11例確診個案，創本波疫情最高！專家諮詢小組召集人張上淳9日於記者會表示，桃機群聚案源頭是由入境旅客傳染給桃機清潔人員（案17307）後，再傳染給機場的其他清潔人員而擴大。而本日新增11例確診個案經過疫調後，初步研判源頭也與桃機群聚案有關。而因應日漸擴大的疫情，指揮中心於9日加嚴北部的口罩與探病的規定。

新增11例本土個案

指揮中心9日公布本土新增11例本土個案、49例境外移入個案。其中，有一位本土指標個案（案17416）的5歲男童發現確診，經過後續疫調發現，同住家人母親、大伯發現確診新冠肺炎。追溯傳播源頭，發現該家庭的女性居家服務員確診，而該服務員的丈夫為桃園機場手推車人員與一位工作同仁，都經採檢後發現確診，研判傳播源頭仍為桃園機場群聚案。

其餘5位確診個案，包括4位桃機清潔群聚確診個案的接觸者、擴大匡列的對象與1位防疫車司機。另外，本次11個確診個案有2位未滿5歲，指揮中心疾病應變組副組長羅一鈞表示，這兩個個案都沒有接種過疫苗，僅出現發燒、喉嚨腫等的輕症。

桃機釐清兩大途徑

張上淳表示，研判由一個入境旅客傳給桃園機場清潔人員（案17307），再透過可能共用廁所、同工作場域等傳播模式，傳到其他清潔人員身上，基因序列認定病毒為同一個來源。桃園機場保全（案17371）與清潔人員有重疊使用同一間廁所，研判也是同一來源。其他還沒有完成定序的個案，會著重調查是否共用相同工作職場，或搭乘同一輛交通車等狀況。

此外，防疫計程車司機（案17240）於4日確診。經疫調後發現，該司機於12月26日和12月31日各載過一個個案。在基因定序與疫調後，確認是由26日乘客傳染給案17240，才出現症狀。張上淳研判，案17240為一個單獨事件，相較單純容易釐清，排除於桃機群聚事件外。

防疫措施再加嚴

因應日益擴大的本土疫情，指揮中心指揮官陳時中說，原本已經放鬆的戴口罩規定，將再度加嚴，除少數例外情況外，須全程佩戴口罩，如運動、唱歌、拍照與致詞等活動，都需要再次戴上口罩。此外，臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院於9日開始，除例外情形外，禁止探病。而經醫院同意探病者，應出示前3天內快篩結果或PCR檢測陰性證明。





圖說：案17416相關確診個案關聯圖。（指揮中心）

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