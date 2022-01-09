北市防疫計程車司機確診 同住家人採檢陰性
台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19，北市府表示，這名個案已匡列1名同住家人居家隔離，採檢結果為陰性，正在評估個案曾載運的乘客是否需要擴大採檢。
中央流行疫情指揮中心今天表示，台北市一名60多歲防疫計程車司機（案17467）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），第1次採檢Ct值為30，N抗體及S抗體皆為陽性，研判屬於舊案。
台北市副市長黃珊珊傍晚在臉書發文表示，個案在去年12月27日曾經做過PCR，結果為陰性，昨天採檢卻轉為陽性，衛生局收到通知後立刻展開疫調和匡列，目前已先將1名同住家人列為居家隔離。
衛生局晚間發布新聞稿表示，個案相關足跡已進行清消，1名同住者採檢結果為陰性，另已調閱個案去年12月19日至昨天的載客清單，評估是否安排擴大採檢。
衛生局指出，個案與一名同住者已接種2劑莫德納疫苗，個案的N抗體及S抗體皆為陽性，將觀察Ct值變化並追蹤基因定序結果，以釐清感染源。
疫情快報
▪【疫情專題】1月9日 11本土、0死亡 境外確診增49例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言