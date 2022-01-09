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匡列染疫司機1同住家人8名乘客 北市：評估擴大採檢

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北市防疫計程車司機確診 同住家人採檢陰性

中央社 / 台北9日電

台北市一名防疫計程車司機確診COVID-19，北市府表示，這名個案已匡列1名同住家人居家隔離，採檢結果為陰性，正在評估個案曾載運的乘客是否需要擴大採檢。

中央流行疫情指揮中心今天表示，台北市一名60多歲防疫計程車司機（案17467）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），第1次採檢Ct值為30，N抗體及S抗體皆為陽性，研判屬於舊案。

台北市副市長黃珊珊傍晚在臉書發文表示，個案在去年12月27日曾經做過PCR，結果為陰性，昨天採檢卻轉為陽性，衛生局收到通知後立刻展開疫調和匡列，目前已先將1名同住家人列為居家隔離。

衛生局晚間發布新聞稿表示，個案相關足跡已進行清消，1名同住者採檢結果為陰性，另已調閱個案去年12月19日至昨天的載客清單，評估是否安排擴大採檢。

衛生局指出，個案與一名同住者已接種2劑莫德納疫苗，個案的N抗體及S抗體皆為陽性，將觀察Ct值變化並追蹤基因定序結果，以釐清感染源。

新冠肺炎 COVID-19

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