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社區危險了！ 北北基桃長照、醫院 今起禁探視、探病

聯合報 / 記者陳雨鑫邱宜君沈能元／台北即時報導
陳時中說，長照機構的探視規定，從今起調整。圖／指揮中心提供
陳時中說，長照機構的探視規定，從今起調整。圖／指揮中心提供

Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。其中今天新增的本土案例中，有一起長照照顧群聚案。中央流行疫情指揮中心今也宣布「即起」，台北市、新北市、基隆市、桃園市住宿式長照機構禁止探視。醫院陪探病也調整相關的措施。

針對長照機構的探視規定，從今起調整，須符合二大重點的管理措施，第一為訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

第二點為新進住民管理：新進住民不論是否已完成新冠疫苗接種， 一都均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明； 第二依機構人員完成新冠疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施： 1.如為工作人員達90%以上且住民達80%以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動； 2.如為工作人員未達90%或住民未達80%之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

醫院的部分，北北基桃，除了特殊案例以外，禁止探病，特殊情況需要探病者，需要出具三天內抗原快篩、PCR陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

第二點為住院病人及陪病者入院篩檢：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院或入住前14天內居住於臺北市、新北市、基隆市、桃園市之住院病人及陪病者，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

第三點為住院病人之陪病者管理：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具新冠相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。

第四點為醫療照護人員管理：專責病房之醫療照護人員應完成新冠疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。桃園市之醫院所有單位(除專責病房) 醫療照護人員，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，每週定期進行公費篩檢。

Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影
發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影
長照機構的探視規定，從今起調整。圖／指揮中心提供
長照機構的探視規定，從今起調整。圖／指揮中心提供
Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
Omicron疫情再延燒，今本土案例一口氣激增11例，境外新增49例。圖／指揮中心提供
維持2級警戒。圖／指揮中心提供
維持2級警戒。圖／指揮中心提供
2級警戒圖／指揮中心提供
2級警戒圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
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