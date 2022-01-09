Omicron到處鑽漏洞！ 醫曝防疫1關鍵：不用太緊張

桃園機場群聚案持續延燒，昨（8日）新增2例本土確診，目前累積桃機個案共14起，引發民眾熱議，擔憂防疫措施撐不住。不過，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，「這波群聚應該會有驚無險」，他認為歌友會與清潔員的家人，目前也都是陰性，而同車的同事卻是陽性，這代表家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談，所以「不用太過緊張」，台灣防疫關鍵在「入境檢疫」。

沈政男在臉書指出，外界說機場群聚是什麼「多點爆發」、「有三條線」，其實就是「多點散發」而已，Omicron就是會這樣到處鑽漏洞，下個蛋就走，但能不能繼續傳播下去，就看社區防疫強度了。

他拿日本與台灣的例子相比，指出台灣與日本或他國的差別就在於「入境檢疫」，我們能把病毒擋在國門，這是最關鍵的一步。「一旦讓Omicron輕易放入社區，你就很難完全圍堵下來了。」

沈政男接著強調，「隔離還是最重要，遠比疫苗重要太多！」他表示，現在台灣開始要搶打第三劑，問題是到了產生足夠覆蓋率，然後每個人又產生足夠抗體還要多久？打疫苗只是追加保險分，能做多少就多少，更重要還是用非疫苗方法圍堵，不讓病毒有活路可去。

他指出關鍵，「為什麼歌友會參與者上千人，初步篩檢只找出兩、三人確診？那是因為大家大部分時候有戴口罩！而且那位清潔隊員沒有去吃飯，就只是打麻將。口罩有效降低R值了，不然以歌友會的群聚盛況，絕非如此。」

沈政男表示，機場群聚最早在12月24日傳出，至今已傳了兩、三輪，若只有十幾個案例，那麼R值約是2.5，Omicron的R0值約是10，而台灣現在就能降下三、四倍。從這樣的R值來看，「只要在十天到兩周內發現確診者，大概就只傳了十幾二十例，那麼疫情還是可以控制。」

最後，沈政男提出「歌友會與清潔員的家人都是陰性」，原因在於家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談。他認為「這一波機場清潔員的群聚，應該會有驚無險，大家不用太緊張。」不過，他仍強調「必須從接連旅館與機場群聚體會，這些是防疫『玄關區』，一定要在這裡把病毒撈起來，不能讓它們進到家裡」。

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