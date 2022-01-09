Omicron到處鑽漏洞！ 醫曝防疫1關鍵：不用太緊張

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園機場疫情再度擴大，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為「不用太緊張」。圖為桃機示意圖，非新聞當事照。記者鄭超文／攝影
桃園機場疫情再度擴大，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為「不用太緊張」。圖為桃機示意圖，非新聞當事照。記者鄭超文／攝影

桃園機場群聚案持續延燒，昨（8日）新增2例本土確診，目前累積桃機個案共14起，引發民眾熱議，擔憂防疫措施撐不住。不過，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，「這波群聚應該會有驚無險」，他認為歌友會與清潔員的家人，目前也都是陰性，而同車的同事卻是陽性，這代表家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談，所以「不用太過緊張」，台灣防疫關鍵在「入境檢疫」

沈政男在臉書指出，外界說機場群聚是什麼「多點爆發」、「有三條線」，其實就是「多點散發」而已，Omicron就是會這樣到處鑽漏洞，下個蛋就走，但能不能繼續傳播下去，就看社區防疫強度了。

他拿日本與台灣的例子相比，指出台灣與日本或他國的差別就在於「入境檢疫」，我們能把病毒擋在國門，這是最關鍵的一步。「一旦讓Omicron輕易放入社區，你就很難完全圍堵下來了。」

沈政男接著強調，「隔離還是最重要，遠比疫苗重要太多！」他表示，現在台灣開始要搶打第三劑，問題是到了產生足夠覆蓋率，然後每個人又產生足夠抗體還要多久？打疫苗只是追加保險分，能做多少就多少，更重要還是用非疫苗方法圍堵，不讓病毒有活路可去。

他指出關鍵，「為什麼歌友會參與者上千人，初步篩檢只找出兩、三人確診？那是因為大家大部分時候有戴口罩！而且那位清潔隊員沒有去吃飯，就只是打麻將。口罩有效降低R值了，不然以歌友會的群聚盛況，絕非如此。」

沈政男表示，機場群聚最早在12月24日傳出，至今已傳了兩、三輪，若只有十幾個案例，那麼R值約是2.5，Omicron的R0值約是10，而台灣現在就能降下三、四倍。從這樣的R值來看，「只要在十天到兩周內發現確診者，大概就只傳了十幾二十例，那麼疫情還是可以控制。」

最後，沈政男提出「歌友會與清潔員的家人都是陰性」，原因在於家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談。他認為「這一波機場清潔員的群聚，應該會有驚無險，大家不用太緊張。」不過，他仍強調「必須從接連旅館與機場群聚體會，這些是防疫『玄關區』，一定要在這裡把病毒撈起來，不能讓它們進到家裡」。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

延伸閱讀

爺爺必須知道！日漫畫家18禁作品被放上佛壇 網笑：太孝順了

國小女兒只要iPhone...爸左思右想決定買它 網見「跳樓價」驚：賺爆了

營養師排行熱炒店菜色熱量 第一名是看似清淡的它

尾牙停辦換三千進戶頭你肯嗎 網友一面倒：不用懷疑

相關新聞

桃園研判社區會二三波傳染 鄭文燦：金嗓4300人都採檢

桃園市長鄭文燦今天在防疫會議強調，金嗓歌友會與忠貞市場兩個疫情專案都要擴大調查，金嗓歌友會在警察局協助下，已經掌握約80...

增1小黃運將確診！1922平台擬重啟 指揮中心14點說明

桃機群聚持續擴大，累計14例，其中13人暫列群聚，昨晚又新增一名防疫計程車司機確診，正在釐清是否與桃機群聚有關。桃機啟動...

升3級警戒？ 專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

桃園機場相關疫情持續擴大，保全人員、防疫計程車司機確診個案陸續增加，新冠病毒Omicron也侵入社區。昨晚又傳出台北市一...

侯友宜：新北180名防疫計程車司機自行篩檢 均為陰性

桃園機場群聚擴大，現已累計14人確診，指揮中心昨晚證實一名北部防疫計程車司機確診，Ct值30，暫未編列案號，傳出該名司機...

Omicron到處鑽漏洞！ 醫曝防疫1關鍵：不用太緊張

桃園機場群聚案持續延燒，昨（8日）新增2例本土確診，目前累積桃機個案共14起，引發民眾熱議，擔憂防疫措施撐不住。不過，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男指出，「這波群聚應該會有驚無險」，他認為歌友會與清潔員的家人，目前也都是陰性，而同車的同事卻是陽性，這代表家人之間未必會並肩同坐，又促膝長談，所以「不用太過緊張」，台灣防疫關鍵在「入境檢疫」。

估15日入境高峰 鄭文燦：北北基桃是共同生活圈有風險

桃園市長鄭文燦今天上午在防疫會議中指出，防疫工作每天都在壓力測試，每天都在高峰期，桃園國際機場是防疫的第一線也是震央，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。