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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

增1小黃運將確診！1922平台擬重啟 指揮中心14點說明

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心今也將由指揮官陳時中親自主持下午2時疫情記者會，屆時將提供直播。圖／指揮中心提供
指揮中心今也將由指揮官陳時中親自主持下午2時疫情記者會，屆時將提供直播。圖／指揮中心提供

桃機群聚持續擴大，累計14例，其中13人暫列群聚，昨晚又新增一名防疫計程車司機確診，正在釐清是否與桃機群聚有關。桃機啟動第一線人員大規模普篩，今晚將完成8000人檢驗。桃機前進指揮所指揮官王必勝昨晚深夜發文，指出兵分三路採檢，盼盡速釐清是否還有已經存在的確診者。另，因應第三劑開放間隔至三個月，指揮中心擬重啟1922疫苗預約平台。指揮中心今也將由指揮官陳時中親自主持下午2時疫情記者會，屆時將提供直播。

Omicron疫情延伸至社區，也讓疫情警戒是否提升為三級，備受關注。陳時中多次指出「暫時不會」，不過昨天則說，將「審時度勢，做出判斷」。台大公衛教授陳秀熙建議，在高風險族群打滿第三劑以前，可以先升至三級因應，只是要有配套，像是1月底以前高風險打滿第三劑後，就得恢復至二級，他指出，圍堵Omicron不能再用原本的方式防範，封城等作為都不再有絕對的阻絕力。

新冠肺炎 COVID-19

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