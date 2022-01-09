討論「疫情破口」時 網路熱議度最高的是「這件事」

image source:桃園機場

文/朱涵瑜

桃園機場群聚染疫事件擴大，有確診者感染Omicron病毒，指揮官陳時中坦言「Omicron已經進入台灣本土」，其中，桃園機場清潔人員更是長期處在高風險環境工作，對此，陳時中更在5日防疫記者會中向外界呼籲，「這些清潔員和醫護人員一樣，都是站在第一線守護大家，不要用『破口』來稱呼他們」。主要就是希望這群清潔人員不要被污名化，但沒想到此番話一出，在網路論壇PTT掀起討論，有網友表示「當初萬華破口不就他說的」、「萬華表示…」、「果然只有萬華人是破口」、「萬華人真可憐」，另外還有網友反酸「破口不是CDC?」、「唯一的破口是陳時鐘」等等。

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「石崇良稱萬華為破口」 防疫破口事件熱議度第1名

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2022/01/06）近一年統計調查，針對網友討論「疫情破口」時，最常談論到何起事件？討論度第一名為去年（2021年）衛福部次長石崇良說萬華染疫事件為破口，在6月12日當天創下6萬2174筆的討論度；第二名是8月時，陳時中再被問到染疫破口事件，強力否認「機組員3+11檢疫制度為破口」，當天（2021/8/13）創下4萬285筆討論。從「破口」議題的討論觀察分析，該事件讓網友熱烈討論主要原因在於，染疫事件順序應為華航機師染疫，後續引發新北獅子會、萬華茶藝館、宜蘭遊藝場群聚染疫事件，但衛福部卻先指出萬華為染疫破口，後來又說華航機師的3+11非破口，難道萬華會自己長出病毒嗎？認為衛福部這樣的說法對萬華人不甚合理公平。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月01日至2022年01月06日。





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