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染疫司機曾到北市超商購物 店面已消毒、2店員安排採檢
北市衛生局今天表示，一名染疫的防疫計程車司機曾到某超商買食物，停留約5分鐘，該店已清消，並安排2名店員採檢。
台北市衛生局晚間發布新聞稿表示，新北市本土案17415為桃園機場防疫計程車司機，7日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，CT值31，6日曾至某超商購買食物及飲料。
衛生局指出，司機停留約5分鐘、無內用，該超商已進行環境消毒，並安排2名店員採檢。
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