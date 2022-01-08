國人返鄉潮疫情恐大爆發 專家：春節是極危險時刻

桃園機場群聚事件，昨晚新增一名保全人員確診，目前共累積12人確診，包括7名清潔人員，2名保全人員，3名金嗓歌友會相關染疫人員。另有一名防疫計程車司機因與清潔人員病毒基因序列不同，為不同感染源，而新北市今天又有一名防疫計程車司機確診。專家表示，春節返鄉潮到來，春節疫情是極危險時刻。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，桃機群聚疫情目前初步可以看到兩種序列，包括清潔人員及防疫計程車司機，至少有兩個不同來源，但值得注意的是，確診的女保全曾經幫旅客推行李，與確診防疫計程車司機屬於不同來源，在服務期間被感染，也因此，桃機染疫恐怕還有第三個傳播鏈，必須釐清源頭。

黃高彬說，目前桃園機場群情形比去年萬華群聚狀況好一點，但這兩周是國人春節返鄉潮，春節期間更是疫情傳播極危險時刻，民眾一定要特別留意，戴口罩、勤洗手務必落實。

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