快訊

逕博生逐年增還得增額錄取 台大教授公認「平均水準最高」

搶打第三劑？北市副市長蔡炳坤曝驚人後台數據

防堵桃機疫情 擴大檢測第一線約9000工作人員

中央社 / 桃園機場8日電

桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，擴大核酸檢測（PCR）所有桃機第一線人員約8000、9000人；行政院長蘇貞昌說，確診案都有軌跡可循掌控中，呼籲國民遵守防疫規範。

蘇貞昌今天上午在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦及王必勝陪同下視察桃機防疫措施，王必勝表示，目前桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診有3條線，包括清潔人員、計程車司機及保全公司，雖都有脈絡，但之間連結看來不是那麼清楚，擴大PCR所有桃機第一線人員。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪表示，相關確診案都有軌跡可循掌控中，呼籲國民在春節返鄉人潮增加時，遵守防疫規範，保護自己與家人。

他說，地方政府與中央合作，嚴守每一處，也呼籲國民打疫苗，該打第2、3劑就快打。

至於總統蔡英文參與選舉行程遭質疑，蘇貞昌表示，疫情雖較緊張，但都有軌跡可循，也在掌控中，他身為行政院長，負責防疫工作，只要大家做好，配合指揮中心規範，都能安全。

相關選舉行程部分，蘇貞昌說，「原本已有排定的行程，我就不到場」，但事前已預錄廣告影片鼓勵候選人。

不過，媒體聯訪結束後，陳時中指著媒體麥克風問：「麥克風現在都沒有在包（覆）了喔？」媒體記者回答「有噴酒精」，但陳時中說：「這樣沒用啊，還是要包啊！」如果訪問入境人士，還是應包起來。

新冠肺炎 COVID-19 王必勝 陳時中 蘇貞昌

延伸閱讀

獨缺拚防疫的蘇貞昌 蔡英文、賴清德明照樣站台挺昶

防堵金嗓歌友會麻將間疫情擴散 陳時中：擴大居家隔離

指揮官打第3劑了沒？ 陳時中：我可能考慮打高端

王必勝視察金嗓擴大了解環境狀況 金嗓休業至年後

相關新聞

桃園女保全確診連夜疫調 鄭文燦：機場有多條傳播鏈

桃園機場群聚累積13例確診，針對新增確診的女保全桃園市府連夜疫調、匡列，有關金嗓歌友會專案，桃園昨採檢1779人全部陰性...

擋住Omicron幾乎不可能 專家：應朝減災而非清零思考

桃園機場群聚事件不斷延燒，指揮中心及桃園市政府無不戰戰兢兢，持續擴大篩檢及疫調。但專家表示，目前桃園機場群聚事件的時空背...

北市醫院、長照安養機構禁止探視 但有這些例外

桃園機場染疫昨天達12人，加上境外移入在7日高達58例，創下單日來最新紀錄，為預防疫情擴大，台北市長柯文哲昨天宣布，醫院...

又1保全確診、防疫司機複驗 指揮中心下午2時說明

桃園機場群聚案連環爆，昨晚間又驗出2名陽性個案，其中一名女保全已確診、一名計程車司機待複驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳...

美未列高風險國 柯文哲改轟「站在陳時中身後那排的」

近來境外移入確診數量暴增，其中自美國入境的占比高，但指揮中心尚未將美國列為「高風險國家」，遭台北市長柯文哲批評是「政治凌...

影／視察桃機防疫措施 蘇貞昌：案例軌跡在掌控中

行政院長蘇貞昌今天上午在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、桃園市長鄭文燦及前進指揮所指揮官王必勝陪同下視察桃機防疫措施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。