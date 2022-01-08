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健康引疑慮！金正恩後腦杓現神祕貼布痕 專家指兩原因

擋住Omicron幾乎不可能 專家：應朝減災而非清零思考

影／兒童感染比例高！侯友宜呼籲調整高風險國家策略

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市今上午召開防疫應變會議。記者李定宇／攝影
新北市今上午召開防疫應變會議。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午召開防疫應變會議，侯友宜表示，看到國外許多國家Omicron變異病毒，造成兒童感染、住院的比例高，新北市正進行兒童病房收治整理，將可能狀況準備好。

侯友宜也呼籲，中央也必須針對兒童感染的可能性，做好病房量能的準備。他說，病毒阻絕於境外、要快速調整才是上策。境外移入個案屢創新高，造成人民擔憂害怕進入社區，若再回復到Delta進來時期造成人民生活衝擊，這代價遠超過阻絕境外調整的付出。呼籲中央針對高風險國家策略應盡快調整。

侯友宜表示，這一波桃園機場染疫事件過來還是對新北市、鶯歌造成影響，中央有策略跟方法，新北一定全力配合。阻絕於境外才是最佳方式，尤其看到境外不斷地攀升，防疫旅館守住對新北市來講非常關鍵，無論10+4、7+7，尤其回到家裡的自主健康管理的過程當中有同住家人，這些都要落實管理，不要造成破口。

他說，中央一直呼籲追加第三劑，為讓民眾能夠在各醫療院所能夠安心施打，新北市會在元月13號到15號開中大型接種站，各地有機動接種站同步啟動，從即日起就可以到我們的醫療院所，透過疫苗預約門診系統就可以來施打，拜託市民趕快來施打。另外他也特別呼籲中央在疫苗接種過程中，疫苗量一定要盤點好，不要造成疫苗不足現象出現。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜 Omicron

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