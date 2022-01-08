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疫情延燒蔡英文忙輔選？ 侯友宜：防疫是政府該有作為
明天將進行中二選區立委補選及「罷昶」投票，但Omicron疫情持續擴大，累積13起本土個案，蔡英文總統傳出仍將維持輔選行程。新北市長侯友宜對此表示，現階段人民最關心的是，到底政府能不能守住防疫，「我想一切以防疫為主。」
侯友宜對此表示，現階段人民最關心，就是政府能不能守住防疫，很多地方人心惶惶，政府現在最重要的事，就是守住Omicron防線，不要讓人民生活跟經濟上更大傷害。
對於蔡英文總統輔選行程，他說，防疫是政府現階段該有態度跟作為，其他的事若沒那麼重要，還是把防疫放在第一位，「我想一切以防疫為主。」
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