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防疫計程車駕駛傳確診 新北疫調匡列家人均陰性
新北市長侯友宜今上午舉行防疫記者會，新北市昨晚再新增一名確診個案，侯友宜表示，該個案為桃園機場防疫計程車駕駛，本月4日採檢陰性、7日變成陽性，中央尚未列為確診個案，今上午將再度複驗。
侯友宜表示，疫調後該名駕駛近期沒有與其他駕駛互動，同住4名家人採檢均為陰性。
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