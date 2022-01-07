桃機群聚案擴大 王國材：入境通道加強清消

交通部長王國材今天下午前往桃機視察防疫措施時表示，已要求第一線人員要打完2劑疫苗才能上線，旅客入境通道加強清消，並研擬防疫計程車全面加裝隔板。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區，昨天深夜再新增1名桃機女保全及3名金嗓歌友會接觸者確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。

王國材今天下午前往桃園機場視察機場防疫措施後接受媒體聯訪表示，防疫計程車等車隊，在春節檢疫專案之前，每台車載到確診者的比例是0.15%，現在則是0.81%，提升了5倍。國外疫情險峻，入境後的風險非常高，工作人員也都是在自己的崗位上服務入境的旅客，今天特別來跟他們說謝謝、辛苦了。

王國材說，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝在機場方面有很多規範，疫苗部分，防疫計程車隊現在已經100%打完2劑疫苗，清潔人員和保全人員也大概99%以上打完2劑疫苗，仍有人因個人因素沒有打，「我剛剛也特別交代，一定要打完2劑疫苗才能上線」。

王國材說，針對入境通道、路徑的部分，包括沿線的廁所、可能接觸的地方，已經請機場公司全面配合行政院的指示、指揮中心的要求來加強清消，在高風險環境下工作人員堅守崗位，希望外界給予掌聲。

針對防疫的要求、染疫女保全是否是因為摸到旅客行李而確診等。王國材表示，這部分由指揮中心來回答，疫調完成也會告訴外界，目前是要求要穿上隔離衣、防疫計程車的隔板目前已裝設8成，將研擬是否全面加裝。

王國材也說，機場的防疫計程車、清潔人員等，都有按照指揮中心的標準作業程序、認真達成，春節期間風險提高，防疫上可能會有疏忽，但不能說是漏洞。

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