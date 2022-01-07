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間隔12週可打第3劑 已打2劑AZ者建議混打

中央社 / 台北7日電
已接種兩劑新冠疫苗且間隔滿12周(84天)以上的滿18歲民眾，應盡速接種1劑疫苗追加劑，提升免疫保護力。圖／指揮中心提供
已接種兩劑新冠疫苗且間隔滿12周(84天)以上的滿18歲民眾，應盡速接種1劑疫苗追加劑，提升免疫保護力。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，且桃園機場出現Omicron變異株群聚感染，指揮中心昨天下午邀集專家開會討論縮短第3劑疫苗間隔，初步共識將間隔從現行5個月縮短為3個月。

陳時中今天下午在疫情記者中表示，經專家會議共識，1月7日起第3劑（疫苗追加劑）疫苗間隔應縮短為12週，並建議所有滿18歲以上民眾都應在完整接種COVID-19疫苗後，再接種追加劑。

陳時中說，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT、AZ疫苗。

不過，陳時中指出，若前2劑接種AZ疫苗者，第3劑則建議混打，不建議再接種AZ疫苗。

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