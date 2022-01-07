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桃機染疫事件最新11處確診足跡曝光 桃園首見百貨公司上榜

桃機群聚鶯歌確診個案 匡列5接觸者都陰性

中央社 / 新北7日電
圖為入境旅客完成檢疫電子申報後，清潔人員就在後方跟旅客保持距離，由一組人員仔細消毒。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
圖為入境旅客完成檢疫電子申報後，清潔人員就在後方跟旅客保持距離，由一組人員仔細消毒。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

新北市政府衛生局今天說，住鶯歌區的桃園國際機場清潔人員（案17307）確診COVID-19（冠狀病毒疾病），匡列5名接觸者，分別住新北與桃園市，核酸檢測（PCR）全部陰性。

衛生局告訴中央社記者，個案近期無國外旅遊史，負責桃機大夜班定點清潔工作，已完整接種2劑疫苗，去年12月28日出現喉嚨痛症狀未就醫。

衛生局說，個案5日配合桃機擴大檢測，PCR為陽性，Ct值33.8。經疫調匡列5人，2人是同住家人，3人是住桃園的同事與朋友。

新冠肺炎 COVID-19

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