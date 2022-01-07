鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

桃園機場群聚案擴大，昨天新增4例確診。桃園市長鄭文燦今天上午在市府防疫會議上指出，4名確診者中有3人打過2劑COVID-19疫苗，是突破性感染，因此情況很嚴峻。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案擴大，原已有7名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫。衛福部醫福會執行長王必勝昨天深夜與桃園市長鄭文燦、桃園市政府衛生局長王文彥在桃機召開臨時記者會，宣布再增4人確診，為1名機場保全及3名金嗓歌友會相關人員；桃機群聚案累計確診數已達12例。

鄭文燦上午主持市府防疫會議時表示，桃園機場將擴大篩檢，包括防疫計程車司機3天採檢1次，清潔人員是天天採檢，其餘部分會從原7天再行縮短。

鄭文燦指出，桃園機場約有200個單位，包括貨運站在內，機場從業人員有3萬人，基層同仁6成以上都住在桃園，一定會有社區足跡，難以避免，對於機場到社區2方面都有因應防疫對策。

鄭文燦說，中央已在桃園機場設置前進指揮所，包括不同等級的區域動線規劃，也針對工作人員的防護衣穿戴、清消等原則做好教育訓練，希望機場公司與相關單位配合。

鄭文燦指出，從現在起至15日是入境高峰，每一天都是壓力測試，不可鬆懈，目前入境案例不斷增加，這場仗才剛開始，國人要返鄉過年，卻碰上國外Omicron變種病毒肆虐，此次確診案例幾乎是突破性感染，打完2劑疫苗，也都有要求檢具登機前2天核酸檢測（PCR）陰性證明，因此情況很嚴峻。

鄭文燦說，目前持續針對金嗓歌友會擴大採檢，他們雖然是鬆散會員組織，但有名冊、群組，依然可聯絡到人，包括同住家人，今天都會通知採檢。

鄭文燦表示，擴大採檢是為了把潛在病例找出來，避免隱形傳播鏈，採取擴大篩檢是要確保社區安全，今天起轄內會有7個社區採檢站，呼籲民眾不論是與社區足跡重疊或覺得有症狀、有必要，都可前往採檢。

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