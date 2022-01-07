桃機群聚進入社區共12例確診 王必勝深夜曝疫調進度

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
桃機群聚進入社區共12例確診，王必勝深夜於臉書曝疫調進度。圖／翻攝王必勝臉書
桃機群聚進入社區共12例確診，王必勝深夜於臉書曝疫調進度。圖／翻攝王必勝臉書

桃機群聚事件擴大，疫情更進入社區。指揮中心及桃園市政府昨天深夜23時40分，於桃園機場緊急舉行記者會，公布一名桃機女保全、兩名桃園市金嗓歌友會會員及一名會員家人染疫，此波疫情已累計12名確診病例。前進指揮所指揮官王必勝於今天凌晨於臉書PO文表示，深夜於桃機OCC，與鄭市長（鄭文燦）、王局長（王文彥）一起向媒體說明，並繼續討論應變作為。

王必勝說，昨新增一位桃機員工確診，為桃機夜班保全人員，昨天上班有症狀向主管反應，主管即帶他到醫院檢查，後返家休息，今晚報告出來確診。疫調中。

另新增三位確診，係1月6日於歌友會採檢站驗出。兩位為歌友會會員，另一位為同住家人。疫調中。

桃園市市長鄭文燦於昨天記者會說，Omicron入境是嚴峻考驗，病例每天增加，機場風險大幅提高，社區也有風險，除了疫調匡列，多層次擴大採檢是必要的，機場、保全等採檢也再擴大，不管是市場，歌友會等附近居民都要採檢，希望把可能傳播鏈找出來，各手段都要運用。

桃園市衛生局局長王文彥說，有確診者有與小孩同住，因小孩檢驗結果還沒出來，預防性的將小孩就讀的小學今天停課一天。

新冠肺炎 COVID-19

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