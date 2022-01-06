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案17127列本土！ 北市中正區又一家防疫旅館只出不進

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供
指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供

北市防疫旅館群聚再爆一例！中央流行疫情指揮中心原本將案17127列境外移入，檢疫期間居住北市防疫旅館，因與隔壁房住客皆確診Omicron，經基因定序確認「僅差一位點」，今天將案17127改判本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進，觀傳局協助媒合防疫旅館移置同層旅客，等衛生單位安排環境檢測、及空調技師查核空調設備，並請旅館依規定改善，再由專家團隊判斷，安全無虞始可收住旅客。

指揮中心表示，案17127於12月17日自瑞士入境，自12月17日至12月24日入住北部某防疫旅館，居住於803號房，並於12月28日發病、12月31日確診，ct值15；案17073則是12月27日自美國入境，於12月22日至12月29日入住防疫旅館，房號為805，後續採檢12月29日確診、無症狀，ct值18。兩人都是採取春節專案「7+7」方案。

這也是繼北市中正區某防疫旅館確認三人染Omicron，市府要求該旅館退場；中山區某防疫旅館因兩例確診染Delta，要求只出不進、暫停收客，再增一家中正區防疫旅館將匡列範圍清空，且只出不進，會等衛生單位安排環境檢測及空調技師查核空調設備，並請旅館依規定改善，由專家團隊判斷安全無虞始可收住旅客。

指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供
指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供
指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供
指揮中心今天將案17127改列本土個案。北市觀光傳播局表示，中正區這家防疫旅館由衛生單位匡列範圍清空、且全旅館只出不進。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館 北市

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