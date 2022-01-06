接駁車混搭問題嚴重 桃機前進指揮所下令「通盤檢討」
桃園機場爆發8名一線人員確診，包括7名清潔人員、1名防疫計程車司機等，指揮中心於桃園機場設置前進指揮所，由醫福會執行長王必勝進駐，昨晚起桃園市府緊急擴大採檢，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞代為說明，他說，目前針對清潔人員，大夜班93人已陸續送往集中檢疫所隔離，也要求清潔公司人員，今明兩天都要快篩，後天做PCR篩檢和風險評估。
羅一鈞表示，針對機場工作人員，每周二定期PCR篩檢、每週五快篩篩檢。防疫計程車車隊需每三天做一次PCR篩檢，昨日公布提供車隊防水隔離衣，清潔人員手套、防護衣、口罩等部分，因脫下時仍有可能不小心感染到自己，持續加強在職教育，檢視人員正確穿脫流程，以及工作休息時，檢視如何安全休息，不會讓環境接觸汙染。
另外針對接駁車混搭問題，羅一鈞表示，前進指揮所非常重視此問題，將針對工作人員接駁車管理「下通令」，必須檢討不能混搭，要落實實名制和座位安排。至於確診清潔人員，曾在跨年前後連續五天到歌友會打麻將，羅一鈞表示，昨上午開始陸續召回歌友會名單內成員，今共採檢487位，結果尚未出來，希望今天完成。
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