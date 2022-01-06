跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

桃園機場群聚案持續擴大，確診個案足跡案17239去年12月29日至今年1月2日連5天至桃園中壢區的金嗓歌友會，昨晚國民黨立委魯明哲公布跨年夜歌友會照片，指現場有近千人，昨晚衛生局緊急通知今上午採檢。館主陳中央約於上午10時許現身表示，晚會當天並無實聯制，只有進場噴酒精，防疫確實做得不夠。

陳中央指出，跨年晚會為歌友會為例行的活動，每年都會舉辦約有800人到場，去年12月31日個案白天有來打麻將，但未報名參加當晚9至12時的跨年晚會活動，直到今年1月1日12時許後才抵達並至棋藝會館內打麻將，待到2時許離開，不過1月2日白天都還有來麻將，玩了2將，待了3小時左右，與他有接觸的人員名單都有掌握，也有調閱監視器，名單都有交給衛生局及派出所。

陳中央表示，2日接到衛生局通知有個案當晚是騎機車從側門進入，她所待的棋藝會館都已消毒過，接到通知採檢的個案都滿緊張的，這幾天也都有到採檢站做採檢，目前800多人已完成600多人採檢，這3天個案所接觸到的人都10幾位左右；得知她確診後，也有打電話關心，個案表示自己沒有太大的症狀。

陳中央說，個案60歲加入2年多平時沉默，去年1月開始有擔任櫃檯點歌人員，一周4次，每次上班4小時，但因去年5月疫情大爆發，歌友會也無法營業，因此個案才離職找了機場大夜班清潔人員的工作，收到的消息是因搭同班交通車而被傳染確診。

中壢區榮民南路上的金嗓歌友會成立18年，歌友會內有9個社團，健行、歌唱、舞蹈、乒乓球、羽球、棋藝 到棋藝社會館打牌，會員約有800名左右，這次跨年晚會活動是吃火鍋，並無實聯制，只有進場噴酒精。 金嗓歌友會館主陳中央上午現身說法個案情形，認當晚防疫不夠嚴謹。記者翁唯真／攝影

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