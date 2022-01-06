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清潔公司採檢出爐 王必勝：除7名確診者都陰性

中央社 / 桃園機場6日電

桃園機場群聚事件，衛福部醫福會執行長王必勝今天指出，目前清潔外包公司檢驗結果已出爐，除7名確診者以外，其餘都是陰性。

王必勝上午參加前進指揮所工作會議前接受媒體聯訪時表示，8日會針對清潔公司所有員工再次進行採檢，目前清潔公司採檢的結果已出爐，除了7名清潔員確診以外，其餘員工都是陰性。

王必勝指出，未來幾天會對於相關人員包括車隊、清潔及桃機相關人員進行健康監測等，後續在人員管理部分是第一個重點，其次根據現在已知相關可能傳播途徑，做流程修正或硬體改善，再配合桃園市政府衛生局疫調結果做協調。

王必勝表示，針對昨天3名新增確診者，桃園市衛生局初步疫調已出爐，已匡列隔離相關人員並採檢完成，等待採檢結果。

他指出，有關疫調相關分析，中央流行疫情指揮中心會統一說明，至於傳播鏈還是要進一步釐清。確診者有一些共同特徵，會根據這些線索再去找可能的感染源及途徑。

記者詢問，有關金嗓歌友會的調查狀況。對此，王必勝說，首先要確認確診者的足跡，假設有的話，最好的方法還是要靠社區篩檢站，讓參加、有足跡或有症狀的人接受採檢，這是最有效的辦法。

王必勝指出，把口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，這些最基本的事情也是最有效的防疫方法。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。

新冠肺炎 COVID-19

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