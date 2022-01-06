桃園機場群聚擴大 新北：匡列女清潔員接觸者
中央流行疫情指揮中心昨晚公布桃園機場群聚再新增3名確診者，新北市政府衛生局今天表示，其中1名個案住新北，生活單純，生活圈多在機場，疫調匡列接觸者，採檢暫未發現陽性。
衛生局指出，依照中央流行疫情指揮中心5日晚間緊急發布新聞稿，擴大採檢信實外包桃園機場航廈大夜班清潔員，3名新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，年齡50多歲，Ct值為33.8的女性清潔員，住新北市某區。
衛生局秘書高詩琪接受中央社記者電訪表示，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作都正進行；初步瞭解，這名清潔人員的生活相對單純，活動生活圈幾乎都在職場，新北已匡列家人與接觸者，已採檢者目前暫時都是陰性，其餘若有新的資訊，會進一步對外說明。
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