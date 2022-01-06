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桃機群聚案擴大 鄭文燦：高風險者擬縮短疫苗間隔

中央社 / 桃園6日電

桃園機場群聚案昨晚再增3名確診者，至今累計8人確診。桃園市長鄭文燦今天表示，3名確診者中有1人居住新北市，指揮中心正在研議，針對機場第一線風險人員縮短疫苗施打間隔。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間公布，桃園機場群聚案再增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員；截至目前，機場群聚共有7名清潔員及1名防疫計程車司機共8名確診者。

桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上表示，昨晚新增的3名確診者，有2人住在桃園市，1人住在新北市，昨天已完成基本疫調，也會進行匡列和採檢，清潔外包公司航廈夜班人員共93人，也已全數送集中檢疫所集中隔離。

鄭文燦說，忠貞公園周邊設置的3個臨時採檢站，昨天開始增加為5個，目前除了自主去採檢確診的清潔員外，社區採檢狀況都是陰性。

鄭文燦說，針對有確診者曾在跨年期間去金嗓歌友會，疫調結果，確診者是到金嗓歌友會打工期間與人近距離接觸，由於跨年晚會是採取報名制，昨天晚間已經針對有參加晚會的800多名會員進行造冊，今天開始採檢。

鄭文燦說，指揮中心正在開會，針對機場防疫車隊、防疫旅館等第一線風險人員，縮短疫苗施打間隔。

鄭文燦也說，目前相關疫調，有個居住在觀音的確診者，家人為國小就讀學童，國小今天預防性停課1天。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，忠貞市場周邊設置的臨時採檢站，昨天採檢了1042人、全數陰性。針對案17230匡列採檢情形，防疫計程車和巴士也全數採檢完畢，除了已公布確診者，全數陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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