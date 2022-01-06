呼吸道症狀病人變多「狀況不太妙」 醫憂心Omicron症狀與感冒難分辨

桃園機場群聚事件再擴大，至今已累積8起確診新冠肺炎之病例，其中2人感染Omicron。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，「大家都要先小心一點」，日前看診遇到不少呼吸道症狀的病人，「覺得狀況不是很妙」，認為民眾若有相關症狀，應及早去做篩檢。

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，一個上午門診連續看了不少個呼吸道症狀，認為「狀況不是很妙」。他提到Omicron的主要症狀為咳嗽、嚴重的鼻塞流鼻水、頭痛及可能合併身體痠痛、吞嚥時會不舒服的喉嚨，以及較為嚴重的疲累虛弱，「是不是跟一般感冒症狀難以區分？而且還不見得會發燒。」

陳昶宇說，當天看了好幾個病人都有類似症狀後決定，「之後有呼吸道症狀就不看了，建議直接轉忠孝篩檢站確認狀況」，也建議民眾，若有上述呼吸道症狀，直接去做篩檢，「一旦拉高篩檢量，就算Omicron進入社區，也能提早察覺。」

該文也引起不少網友回應，就有現居美國的網友表示，指美國疫情很嚴重，周遭很多親朋好友不分年紀幾乎確診，不過大部分的人因打過疫苗和加強針，「所以一周內就恢復了」，該名網友還提到其中一名50歲的阿姨因未打加強針，「住院了一星期」，所幸並未變成重症，也讓陳昶宇呼籲台灣民眾應該要打第3劑，「第3劑加強針也會加強細胞免疫能力」，有助於降低重症死亡之風險。

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