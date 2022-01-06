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呼吸道症狀病人變多「狀況不太妙」 醫憂心Omicron症狀與感冒難分辨

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園機場群聚案持續擴大，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇日前也擔憂最近有呼吸道症狀的病人變多了。圖為桃園市衛生局因應群聚事件，設立臨時篩檢站供民眾快篩。記者杜建重／攝影
桃園機場群聚案持續擴大，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇日前也擔憂最近有呼吸道症狀的病人變多了。圖為桃園市衛生局因應群聚事件，設立臨時篩檢站供民眾快篩。記者杜建重／攝影

桃園機場群聚事件再擴大，至今已累積8起確診新冠肺炎之病例，其中2人感染Omicron。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，「大家都要先小心一點」，日前看診遇到不少呼吸道症狀的病人，「覺得狀況不是很妙」，認為民眾若有相關症狀，應及早去做篩檢。

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，一個上午門診連續看了不少個呼吸道症狀，認為「狀況不是很妙」。他提到Omicron的主要症狀為咳嗽、嚴重的鼻塞流鼻水、頭痛及可能合併身體痠痛、吞嚥時會不舒服的喉嚨，以及較為嚴重的疲累虛弱，「是不是跟一般感冒症狀難以區分？而且還不見得會發燒。」

陳昶宇說，當天看了好幾個病人都有類似症狀後決定，「之後有呼吸道症狀就不看了，建議直接轉忠孝篩檢站確認狀況」，也建議民眾，若有上述呼吸道症狀，直接去做篩檢，「一旦拉高篩檢量，就算Omicron進入社區，也能提早察覺。」

該文也引起不少網友回應，就有現居美國的網友表示，指美國疫情很嚴重，周遭很多親朋好友不分年紀幾乎確診，不過大部分的人因打過疫苗和加強針，「所以一周內就恢復了」，該名網友還提到其中一名50歲的阿姨因未打加強針，「住院了一星期」，所幸並未變成重症，也讓陳昶宇呼籲台灣民眾應該要打第3劑，「第3劑加強針也會加強細胞免疫能力」，有助於降低重症死亡之風險。

新冠肺炎 COVID-19

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