確診者曾參加歌友會 桃園衛生局：採檢800名會員
桃園機場群聚案擴大，曾有確診者在跨年期間連續5天去金嗓歌友會，引發外界擔憂。桃園市衛生局今天表示，上午已開始針對全數歌友會會員進行預防性採檢，約有800人。
中央流行疫情指揮中心日前公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），據初步病毒基因定序感染Omicron變異株，這2天接連新增病例；指揮中心昨天晚間公布，桃機群聚案再新增3名確診者，截至目前共有7名清潔員及1名防疫計程車司機，共8名確診者。
桃園市政府衛生局昨天下午公布疫調足跡，曾有確診者在去年12月29日至今年1月2日去過金嗓歌友會5天。桃園市立委魯明哲昨天晚間在臉書（Facebook）發文，貼出跨年夜歌友會近千人的聚會照表達憂心。
桃園市政府衛生局今天表示，確診者自述並未直接參與晚會，但保險起見，已通知歌友會會長召集會員，今天上午7時30分開始進行採檢，並非以接觸者身分，而是以預防性方式採檢，人數約800人。
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