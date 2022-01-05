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染疫運將曾載2確診旅客 1人染Omicron將比對病毒

中央社 / 台北5日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

桃園機場發生群聚案，指揮中心今天說明，防疫計程車司機感染Omicron變異株，這名司機過去載過2名旅客確診，其中1人已定序為Omicron變異株，將比對病毒基因序列。

桃園機場發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，已有4名清潔員、1名防疫計程車司機染疫，其中最早確診的清潔員（案17230）與司機（案17240）經定序確認感染Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中司機的病毒株是以點突變進行定序，病毒全序列或S蛋白定序結果約1至2天才會出爐，屆時才能與清潔員的病毒序列比較。

此外羅一鈞也提到，防疫計程車司機確實曾於去年12月26、31日分別載送美國與澳洲境外移入個案，2名確診者Ct值分別為25、29.8，都屬病毒量偏低個案。

羅一鈞說，美國入境的境外移入個案定序出爐卻認為Omicron變異株，澳洲入境的個案定序則尚未出爐，之後也會以計程車司機的病毒序列，與2名境外移入個案的病毒序列比較。

媒體另詢問，桃園機場群聚案確診個案的Ct值變化，代表何種意義。羅一鈞回應，Ct值變化要搭配發病日或流行病學調查，從Ct值變化來看，案17230是唯一Ct值下降、代表病毒量變低，可能被推測為較早感染，但案17230發病又晚於其他人。

羅一鈞說，現階段很難分辨染疫先後，因個案口述發病時間具有重要參考價值，故指揮中心先不預判誰是最早感染的個案，待等更多調查資料後再綜合討論。

有關兒童無法接種COVID-19疫苗，萬一感染Omicron變異株後的狀況，羅一鈞說，目前累計已有96例境外移入個案確認感染Omicron變異株，只有1人是10歲以下兒童，但屬輕症個案，僅有咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀。

羅一鈞說，南非或英國等地的報告顯示，染疫重症主要發生於未接種疫苗的年長者，兒童染疫通常輕微或無症狀，復原良好，但卻是可能的傳播者。

羅一鈞說明，因兒童未接種疫苗，染疫後帶有病毒的時間較久，跟家人接觸也較頻繁，且不太會做好自我防護，故還是需要注意的族群。

媒體並提問，美國境外移入個案多，是否考慮將美國列入重點高風險國家，入境後一率入住集中檢疫所。

陳時中重申，目前全世界都是高風險區域，昨天全世界確診病例近250萬例，以美國確診數最多，但英國、法國若以國家人口數換算，確診數可能更高，義大利與西班牙也相當嚴峻，人口數與台灣差不多的澳洲，單日確診也高達4.7萬例，烽火連連。

陳時中說，昨天他赴機場視察，再三提醒工作人員，目前國際間已無高低風險，全部都可能是高風險，故感控措施一定要落實到位。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron 羅一鈞

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