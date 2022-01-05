桃花園飯店群聚案後重啟 陳時中：6、8樓暫不開放

春節返台人潮多，近期頻傳防疫旅館群聚，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，去年12月中旬發生群聚的桃園「桃花園飯店」可望重啟營業，但發生群聚的6、8樓暫不開放。

中央流行疫情指揮中心啟動春節檢疫10+4與7+7方案以來，檢疫事宜備受關注。春節專案自去年12月14日開始，16日就傳出台北市、桃園市有防疫旅館出現多起確診，經病毒基因定序比對，確認為群聚事件。

其中規模最大的為桃園「桃花園飯店」防疫旅館群聚事件，起因於1名境外移入個案（案16851）在自主健康管理期間確診，經擴大回溯採檢，該旅館群聚案有7人驗出相同病毒株，其中6人同住6樓，另1人則位於8樓。

陳時中今天下午疫情記者會中表示，桃園市近日已向中央詢問「桃花園飯店」重啟事宜，指揮中心已要求這間防疫旅館中出現群聚事件的樓層不可開放入住，其中包含案例較多的6樓，完全不可入住，若業者有開放8樓需求，須由桃園市政府向指揮中心報准。

另外，台北市中正區日前出現某防疫旅館Omicron群聚事件，共有3人確診。據悉，原曾考慮這間旅館設備可能無法勝任防疫，但指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，這間旅館現階段不會退場，已匡列旅宿的風險房間不開放旅客入住，後續持續觀察這間旅館可否改善及地方政府評估決定。

全台465間防疫旅館，目前已有395間查畢，其中100多間有缺失需要複驗，莊人祥說，主要缺失包含消毒水調配比例有誤、防護裝備穿脫不合規定等，需要複驗的防疫旅館，尚不須停止收客。

莊人祥表示，因須改善事項的樣態不一，像是受污染的棉被、衣服放置位置不合適等可立即改善者應當場改善；如須調整動線或通風空調等設備，則依須調整修正幅度，限期請其改善再安排複查；若原環境設計即不適合作為防疫旅宿者，則將退場。

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