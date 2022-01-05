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北市防疫旅館群聚 羅一鈞說明2大可能傳染途徑

中央社 / 台北5日電
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

台北市某防疫旅館Delta群聚，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明2大可能傳染源，包括天花板隔間縫隙使各房空氣互流通，及2名染疫個案同時開門取餐，都是可能傳播途徑。

台北市2日新增防疫旅館COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，先後驗出2名確診個案均住旅館3樓、房間比鄰且入住時間重疊，據最新基因定序結果，除已知的案16941基因定序為Delta變異株，案17181基因定序結果同樣也是Delta，研判由案16941傳染案17181。

外界關注在檢疫期間，2名個案在防疫旅館房內如何形成傳播鏈，羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，根據流病及環境調查，研判防疫旅館有2大可能傳染來源。第1種可能性是專家赴現場勘查發現，同樓層客房天花板隔間有縫隙，不排除各房間空氣相互流通。

羅一鈞說明，第2種可能性是專家訪談其中1名個案時發現，個案明確表達曾與隔壁個案同時開門取餐，他們都是聽到按鈴聲音才開門，雖然2人取餐快速、碰面時間短暫，但專家仍研判上述兩種傳染途徑都具傳染可能性。

羅一鈞表示，這一家旅宿有風險的房間已匡列，不會再讓新房客入住，整間旅館在完成靜置清消後，房客暫時「只出不進」，待專家團隊與市府複查後，若無法通過，就不會再收新房客。

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

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