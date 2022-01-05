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桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

影／確診防疫計程車司機基隆租屋 大砲噴霧車今大消毒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝
確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝

中央流行疫情指揮中心昨天公布確診的防疫計程車司機（案17240）是基隆人，基隆市衛生局匡列與他同住另一間雅房的男子為居家隔離對象，PCR採檢結果昨晚間公布為陰性。今天下午環保局出動車載式大砲型噴霧消毒機到麥金路、基金一路一帶消毒。

環保局表示，接獲疫情指揮中心通報後，今天下午1時展開消毒作業，出動車載式大砲型噴霧消毒機、車載式噴霧消毒機、背負式噴霧消毒機等。消毒的範圍主要要基隆市安樂區麥金路、基金一路周邊沿線。

這名司機在基隆、桃園都有租屋，基隆租屋處與一名男性友人同住。衛生局昨天在租屋處找到這名男子，目前沒有症狀，已匡列為居家隔離對象。到醫院PCR採檢陰性。

這名司機目前收治在醫院，自述生活規律且單純，在基隆租屋處每天早上5點多起床，下樓買早餐後，便開車前往桃園機場排班。桃機排班主要時段是上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套。

市府後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，依按照SOP持續進行，並提醒民眾不要輕忽疫情，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。

確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝
確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝
確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝
確診小黃司機基隆租屋，大砲型噴霧消毒車今大消毒。記者游明煌／翻攝

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