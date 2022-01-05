影／桃機確診今再增一例 王必勝呼籲有足跡或症狀者採檢
桃園機場昨天爆發四例新冠肺炎本土群聚，其中一例曾在元旦前兩天到忠貞市場擺攤，忠貞市場緊急休市三天，並擴大在附近設置三個採檢站，衛福部醫福會執行長王必勝擔任桃機前進指揮所指揮官，並到三個採檢站視察篩檢狀況，呼籲有忠貞市場足跡或有症狀者盡快出來篩檢。
王必勝證實今天再新增一例桃機清潔人員確診的本土案例，指揮中心今天配合桃園市政府衛生局採檢規畫「擴大、快速」戰略概念，在忠貞市場附近設置三個快速篩檢站，一直持續到本周五，若篩檢數量夠大，篩檢結果沒有增加確診，則有望證實這地方是安全的。
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