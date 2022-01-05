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北市旅館群聚+1 隔壁住客定序同均為Delta 境外改本土

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
指揮官陳時中今證實，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中今證實，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。圖／指揮中心提供

北市防疫旅館再加一例確診！中央流行疫情指揮中心先前公布，案17181於12月26日檢疫14天期滿後，因出現症狀採檢確診，回溯追查發現所居住的防疫旅館，曾有案16941於12月22日確診。指揮官陳時中今證實，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。

陳時中表示，案16941與案17181群聚，兩人為相鄰房間，確定感染Delta，兩人的S蛋白序列相同。雖案16941病毒量低，無法比對全序列，但S蛋白序列均為相同，近期均僅自美國境外移入發現相關報告，判定是16941傳給17181。

陳時中表示，根據定序結果及流病調查，推斷最可能為16941傳給17181，因此今日將案17181由境外移入改判為本土病例。他表示，該家防疫旅館北市府決定只出不進，針對環境是否遭汙染，將由專家研判，來決定是否可以再收旅客。

指揮中心先前指出，案17181於12月12日入境，入境及檢疫期滿採檢均為陰性，1月1日因出現症狀就醫採檢確診。其匡列對象7人，包括媽媽、太太、三個小孩以及保母。

回溯採檢飯店，發現案16941為自美國入境的本國籍40多歲男性，12月19日入境、22日確診，定序為Delta。由於案16941入住房號為3007，案17181入住房號為3006，房間相鄰且入住時間重疊，今證實為旅館群聚。

指揮官陳時中今證實，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中今證實，案16941與案17181經過病毒基因定序，兩人均為Delta，且S蛋白序列彼此相同，案17181改判本土案例。圖／指揮中心提供

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