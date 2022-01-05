機場群聚累計5人確診 1清潔員、1司機皆染Omicron

桃園機場群聚事件，自昨日有3名清潔員（案17230、案17238、案17239）及1名防疫計程車司機（案17240）確診，已針對外包清潔公司及防疫車隊採檢，今天凌晨再增1名清潔員確診列為案17266。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這一例新案與3例清潔員搭乘同一輛交通車上下班，但原先沒有匡列到，原因是原來清潔員並非此路線，而是後來因住家關係更改班次。

陳時中說，案17266是值夜班，昨日下午本來安排今日上午上班，但因為全部清潔園要擴大篩檢，昨日下午有身體不舒服症狀，到社區採檢站篩檢後，結果為陽性。

根據可能的感染源來看，陳時中表示，案17230是案號最早的，但無法定論是由他開始傳播，其衍生清潔員確診，共累計四位，都搭同班交通車，也針對防疫計程車隊擴大採檢，懷疑有共用場所的風險。

陳時中指出，昨天查出案17240為防疫計程車司機，與最初案17230都是感染Omicron變異株，但定序還沒完全，另外三名還不知道定序結果。

根據病毒量上升與否，這兩名Omicron確診者，案17230第一至二天病毒量往上升，到了高點往下降，案17266只有一次上升，剩餘其他三例都往下降，病毒量沒有增加中，會對於最初感染原判定和整體傳播鍊有幫助。 案17230、17240擴大採檢情形。圖／指揮中心提供 案17230擴大採檢情形。圖／指揮中心提供 案17230擴大採檢情形。圖／指揮中心提供 案17230關聯圖。圖／指揮中心提供

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