快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

陸軍33化學兵群 桃園市中壢區忠貞市場消毒

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍33化學兵群與桃園市府防疫消毒大隊擴大忠貞市場及周邊大範圍消毒防疫。圖／軍聞社
國軍33化學兵群與桃園市府防疫消毒大隊擴大忠貞市場及周邊大範圍消毒防疫。圖／軍聞社

為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群今日因應地方需求，於桃園市中壢區忠貞市場實施消毒，防堵疫情擴散，守護民眾遠離疫情威脅。

「軍聞社」今天報導表示，33化學兵群上午派遣偵消連官兵26員、氣霧式消毒器8具、MDS-106輕型消毒器2具及悍馬車2輛等各式裝備，前往忠貞市場周邊進行消毒作業；官兵攜帶氣霧式消毒器，以兩人一組方式，針對市場周遭公共設施、巷弄等地，徒步地毯式噴灑消毒藥劑，嚴密防範病毒。

報導指出，主要幹道部分化學兵則出動悍馬車及MDS-106輕型消毒器，分別針對路面、人行道及路旁的公車站實施消毒。連長王上尉表示，此次協力桃園市消毒任務，官兵們依地方指導，深入每一個角落消毒，期望儘快穩定疫情，讓國人免除病毒侵擾。

稍早，桃園市長鄭文燦也前往忠貞市場聽取防疫簡報，實際視察防疫消毒作業。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

本土疫情升溫 竹市春節專案防疫加強、公共場所消毒

影／忠貞市場持續消毒 鄭文燦：盼民眾體諒

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

忠貞市場急清消 桃園市外出全要戴口罩

相關新聞

桃機群聚確診增第5例 與清潔員一樣住中壢

桃園機場爆發群聚感染，桃園市政府稍早證實確診人數增加到5人，新增確診者與先前公布第一例個案一樣是機場清潔人員，為機場同一...

王必勝至桃園採檢站巡視 強調足跡重疊民眾需採檢

機場前進指揮所指揮官王必勝今至桃園各採檢站巡視，了解各採檢站的位置及採檢狀況，他表示隨到隨採對民眾比較好，也鼓勵有與確診...

桃園機場群聚再增1確診 專家：應還有2至3名黑數

桃園機場群聚事件今早再傳新增1人確診，共累計5人確診。專家表示，現在最重要的是釐清感染源，如此愈不會遺漏感染者，避免疫情...

龍岡公園採檢站一早湧入百人排隊 里長盼加派人手

案17230去年12月30及31日曾到中壢平鎮區交界的忠貞市場前龍街路段擺攤販賣兒童髮圈、耳環，昨市府緊急設3處採檢站，...

陸軍33化學兵群 桃園市中壢區忠貞市場消毒

為防止新冠肺炎疫情蔓延，陸軍33化學兵群今日因應地方需求，於桃園市中壢區忠貞市場實施消毒，防堵疫情擴散，守護民眾遠離疫情...

嘉市恢復隨時戴口罩 防疫車隊、旅館人員每周快篩1次

桃園機場群聚感染案，防疫措施加嚴，嘉義市衛生局今天宣布除了飲食之外，外出恢復全程戴口罩，拍照時也不能拿下，另嘉市的防疫計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。