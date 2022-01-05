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年關南北人流更緊密 黃偉哲：考慮跟進「拍照戴口罩」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，接下來南來北往人流會更緊密，若疫情再持續升溫，將考慮跟進桃園市取消放寬口罩規定，「拍照也要戴口罩」。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲表示，接下來南來北往人流會更緊密，若疫情再持續升溫，將考慮跟進桃園市取消放寬口罩規定，「拍照也要戴口罩」。記者鄭維真／攝影

春節返鄉高峰期將至，北部陸續爆出本土確診病例，台南市長黃偉哲表示，因接下來南來北往人流會更緊密，若疫情再持續升溫，將考慮跟進桃園市取消放寬口罩規定，「拍照也要戴口罩」。

另外，經過幾波疫情、警戒，民眾、防疫人員難免有防疫疲乏情況，呼籲大家仍要繃緊神經，戒慎恐懼，若防疫旅館無法裝設獨立空調就務必要分流分層，醫生評估可打第3劑疫苗就盡早打。

黃偉哲今天受訪時表示，經過好幾波疫情，大家對於因應疫情的做法已相對熟稔，不至於慌了手腳，但另方面也要誠實地說，經過幾波疫情與警戒，民眾、防疫人員或多或少有防疫疲乏情形。

他說，美國、印度去年在1天各增加20多萬病例紛紛感到驚慌失措，但後來Omicron病毒侵襲，美國1天104萬病例還是作息如常，代表症狀比較輕，且在某種程度來說大家是防疫疲乏了，所以外國出現政府要實施嚴格管制、民眾上街抗議，希望這種情形在台灣不要發生。

黃偉哲表示，台南會努力查察，宣導民眾接種第3劑疫苗、戴好口罩，即使拍照也不要拿下口罩，因年關將近，接下來南來北往會更緊密，如果疫情持續升溫，會考慮跟進桃園拍照不拿下口罩，這幾天會討論決定。台南防疫旅館目前有7成以上都有獨立空調，因卡在年節入境人潮多，若一時之間來不及改善裝設，就要採高度戒慎恐懼方式，例如分流分層。

針對有專家評估本月16、17日左右疫情恐有擴散趨勢，加上年關將近，黃偉哲說，Omicron潛伏期很短，大概3天就會發病，所以才會要求登機前2天要提出陰性證明，雖然台灣居家檢疫期還是14天，但有些國家是「7＋7」。

他說，雖然「7＋7」高過於Omicron潛伏期，但也有例外，像是就有1本土病例解隔離後6天才被驗出陽性，所以很多人都說不準，即使是「14＋7」也不一定會覆蓋到，這種漏網之魚可能成為社區不定時炸彈、隱性傳染鏈，當然就要靠戴口罩、保持社交距離來防範。

黃偉哲指出，如果中央流行疫情指揮中心正式確定這2天是高峰期，市府會趕快做因應，嚴格執行防疫措施，包括提高第2劑疫苗覆蓋率從6成到7成，利用贈送禮品吸引更多人出門接種；同時，除要求第一線醫護人員要打第3劑，防疫人員、外勤警消也希望能趕緊施打，可依規定打完5個月打第3劑，或有醫師評估許可早點施打就盡早去打。

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