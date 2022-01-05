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台灣要擋住Omicron社區流行 學者提3條件

中央社 / 台北5日電
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙。本報資料照片
台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙。本報資料照片

台大公衛學者陳秀熙今天表示，COVID-19變異株Omicron使各國疫情都明顯提升，台灣要擋住Omicron社區流行，須符合3個條件，包括2劑疫苗施打率要達到9成、維持基本的NPI措施。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙帶領研究團隊，今天上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析疫情發展。

陳秀熙指出，歐美國家因過早解封和疫苗保護力失效2大因素，造成近期疫情再起。尤其在耶誕、跨年連假中，NPI（非藥物介入措施）下降，加上歐洲、北美國家較早開始接種疫苗，估計完整2劑疫苗的保護力已降到2成左右，必需施打第3劑。

陳秀熙表示，亞洲國家因接種時程較晚，目前還未面臨嚴重的疫苗保護力失效問題（完整2劑保護力仍有約5成），但隨著時間推演，第3劑疫苗仍有必要。

陳秀熙表示，目前台灣2劑疫苗完整施打率為68%，第3劑施打率0.7%，NPI維持2級警戒措施。研究團隊認為要擋住Omicron本土個案產生後造成的社區流行，須符合3個條件。

首先是2劑疫苗仍具免疫保護力，大部分仍在接種5個月內，並維持良好的個人防疫措施；第二，2劑疫苗接種率提升到90%，未施打疫苗民眾則加強密集檢測；第三，醫護、長照人員、65歲以上年長民眾及其他高危險群，施打第3劑達90%以上，並維持基本的NPI措施。

陳秀熙說，在上述3條件都符合下，「應該可以」擋住Omicron社區流行。

另外，台灣近期發生的防疫旅館群聚事件，陳秀熙從紐西蘭相關研究推斷，傳播方式可能是氣溶膠傳播、環境感染。他說，雖然感染源及路徑還無法確切得知，但透過擴大檢測，相信能及時阻斷傳播鏈，防疫情擴大。

針對入境檢疫，研究團隊建議機場、旅館服務人員及同住家人，若施打2劑疫苗超過5個月，應盡快施打第3劑；返國旅客在出發前14天，也應接種第3劑。同時呼籲政府應對入境旅客和相關服務人員，落實快篩密集檢測，加強NPI措施及教育訓練，包括戴口罩、洗手、消毒和保持社交距離。

新冠肺炎 COVID-19

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