桃機群聚新增1例確診者 王必勝：是有這樣狀況
中央流行疫情指揮中心在桃園國際機場成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝統籌，對記者詢問是否新增1例個案，他表示「是有這樣狀況」，詳細狀況由指揮中心公布。
衛福部醫福會執行長王必勝在桃園國際機場接受媒體聯訪，對於記者詢問是否新增1例個案，他表示「是有這樣狀況」，但還在調查釐清中，目前對新增個案詳細情況還不清楚，還要進行調查後再由指揮中心公布。
王必勝指出，目前桃機相關人員的採檢仍在繼續，確診者情況要持續追蹤，還要針對感染來源進行調查，有些缺失能改善，要立即改善。今天會持續針對清潔公司員工、以及桃機員工進行採檢，預計今天將全數採檢完畢。
中央流行疫情指揮中心昨天下午召開記者會表示，桃園國際機場出現4名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診本土病例，包含3名機場停車場清潔員，及1名防疫計程車司機，其中的清潔員（案17230）初步研判感染Omicron變異株。
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