聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃機群聚擴大「再增1清潔員確診」累積人數5例
桃園機場3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，桃園市政府擴大篩檢，今天又有1人確診，是之前公布染疫清潔員的同事，桃機累計確診人數來到5例。
桃園機場本土案例疫情擴大，疑新增第五例，指揮中心昨天之前已公布四例，包括1名清潔人員、2名清潔員同事、及1名防疫計程車司機，今天再傳1名清潔人員自行前往就醫後確診，桃園市長鄭文燦將對外說明最新情形。
桃園機場確診人數增加，中央疫情指揮中心昨定調為群聚事件，桃園機場成立前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝統籌，國內繃緊神經。清潔公司針對外包人員擴大採診。
3位清潔員（案17230、案17238、案17239）確診，市府昨針對外包清潔公司共878位員工和防疫計程車隊700多名司機採檢，今天凌晨再增1名清潔員確診。
市府持續擴大篩檢，目前在龍崗大操場天幕、黎明公園、北區客家會館、中壢中正公園、桃園中路增設社區採檢站。
衛生局呼籲，有症狀的民眾還是要到醫院採檢，沒症狀但有重疊2天到忠貞市場者，可到社區採檢站採檢，希望以時間框住可能確診者。
疫情快報
▪【疫情專題】1月4日 4本土0死亡 境外確診增30例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言