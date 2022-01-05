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桃機群聚擴大「再增1清潔員確診」累積人數5例

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園機場爆發群聚感染，今再增一名清潔員確診。本報資料照
桃園機場爆發群聚感染，今再增一名清潔員確診。本報資料照

桃園機場3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，桃園市政府擴大篩檢，今天又有1人確診，是之前公布染疫清潔員的同事，桃機累計確診人數來到5例。

桃園機場本土案例疫情擴大，疑新增第五例，指揮中心昨天之前已公布四例，包括1名清潔人員、2名清潔員同事、及1名防疫計程車司機，今天再傳1名清潔人員自行前往就醫後確診，桃園市長鄭文燦將對外說明最新情形。

桃園機場確診人數增加，中央疫情指揮中心昨定調為群聚事件，桃園機場成立前進指揮所，並由醫福會執行長王必勝統籌，國內繃緊神經。清潔公司針對外包人員擴大採診。

3位清潔員（案17230、案17238、案17239）確診，市府昨針對外包清潔公司共878位員工和防疫計程車隊700多名司機採檢，今天凌晨再增1名清潔員確診。

市府持續擴大篩檢，目前在龍崗大操場天幕、黎明公園、北區客家會館、中壢中正公園、桃園中路增設社區採檢站。

衛生局呼籲，有症狀的民眾還是要到醫院採檢，沒症狀但有重疊2天到忠貞市場者，可到社區採檢站採檢，希望以時間框住可能確診者。

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