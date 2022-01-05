返鄉最高峰1月16日將至 黃珊珊：防疫旅館承受巨大壓力

桃園機場四例群聚感染，中央已於桃園成立前進指揮中心，由於先前爆發防疫旅館群聚，台北市副市長黃珊珊今天一早在臉書提到，面對傳染力強大的Omicron，全世界都大受影響，台灣無法置身事外，現在回國的人眾多，讓防疫旅館承受巨大的壓力，台北市有全國最多的防疫旅館，1百多家總數約12000間房間，壓力可想而知。北市府統計，台北市防疫旅館在這波春節返鄉入住高峰為1月16日，當日入住人數高達近萬人。

黃珊珊今天在臉書表示，接下來這股壓力只會越來越大，她每天忙檢查防疫旅館、召開精準疫調會議討論境外移入個案、整備所有機關備援人力、醫院量能與備援旅館，因為五月經驗讓她學會如何面對病毒，其實只有一個訣竅，就是「速度」。

找到感染源，快速匡列隔離阻斷傳染鏈，就是要跑得比病毒更快，讓病毒傳不出去！

黃也提到，日前，台北市有一家防疫旅館發生三例確診案例，經過專家檢視通氣排風設置確實不佳，所以市府決定停止防疫旅館資格，在未改善以前不得再收住檢疫旅客。

她表示，因應大批入境國人，北市府整備所有資源確保市民安全，包括聯合醫院忙著設立大佳河濱公園的「快速篩檢車來速」，對於居家檢疫的民眾，可以直接搭乘防疫計程車進行不下車的快速篩檢，減少到醫院採檢的傳染風險，這個服務會一直到2月28日，整整二個月。

黃珊珊呼籲，市民可以做的，就是打第三劑疫苗、戴口罩、社交距離、勤洗手，這些最重要的事。「讓我們一起努力，雖然這病毒很難纏，但是我們已經打了兩年的勝仗，這一次，我們也一定可以拿下勝利！」

至於台北市的防疫旅館數，北市觀傳局統計，截至1月4日共計164家，房間數1萬1472間。預計春節返鄉入住高峰為1月16日，當日入住人數預計約9743位，入住率預計約85%。

觀傳局表示，因應近期國際及本土疫情升溫，北市府已加強宣導請各防疫旅館務必依照各館制定之「防疫旅館標準作業流程」確實執行相關防疫作業，另配合中央進行防疫旅館總體檢，以及聯合醫院安排健康關懷天使輔導團至各旅館個別輔導，以維護工作人員及社區防疫安全。

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