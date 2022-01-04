北市某幼兒園家長確診 74人採檢陰性5日復課
台北市某防疫旅館日前出現疑似COVID-19群聚，其中案17181曾赴幼兒園接送小孩，幼兒園因此停課2天。台北市教育局今天表示，同班師生等74人採檢結果皆為陰性，幼兒園明天起復課。
台北市中山區某防疫旅館2日出現疑似COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚，案16941與案17181房間比鄰，案16941初步判定感染Delta變異株；案17181在自主管理期間確診，曾到幼兒園接送小孩上課，此幼兒園因此停課2天。
台北市教育局今天晚間發布新聞稿表示，除了案17181的小孩以及同班幼兒，校方在停課期間還鼓勵其他班級的幼兒與家長篩檢，共有84人接受篩檢，截止今天下午6時，有74人採檢結果出爐，皆為陰性。
教育局指出，依據台北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引，考量案17181的小孩所屬班級師生經採檢皆為陰性，除這名小孩仍須持續居家隔離外，其餘幼兒皆從明天起復課。
教育局強調，復課後校方仍將持續加強入校師生健康狀況監測，且避免不同班級間的幼兒交叉互動，以降低園內師生受到疫情影響的風險。
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