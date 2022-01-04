鬆了口氣！基市府公布「染疫運將同住友人」PCR陰性

中央流行疫情指揮中心今天公布確診的防疫計程車司機（案17240）是基隆人，基隆市衛生局匡列與他同住另一間雅房的男子為居家隔離對象，下午安排PCR採檢，結果晚間公布為陰性。

中央流行疫情指揮中心今天下午2點公布國內新增4例本土、30例境外移入確定病例。本土個案中有3人是桃園機場清潔人員，另1人為防疫計程車司機。

這名司機在基隆、桃園都有租屋，基隆租屋處與一名男性友人同住。衛生局今日下午在租屋處找到這名男子，目前沒有症狀，已匡列為居家隔離對象。下午安排他到醫院進行PCR採檢，市府晚間六點半公布檢驗結果為陰性。

林右昌表示，這名司機目前收治在桃園聖保祿醫院，自述生活規律且單純，在基隆租屋處每天早上5點多起床，下樓買早餐後，便開車前往桃園機場排班。桃機排班主要時段是上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套。

林右昌表示，個案父母已過世，有一姐、一弟，超過1個月未與家人見面，僅以電話聯繫。後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，會按照SOP持續進行，並提醒民眾不要輕忽疫情，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。 基隆市長林右昌今天下午說明確診防疫計程車司機狀況及應變措施，市府晚間宣布同住友人PCR檢檢結果為陰性。記者邱瑞杰／攝影

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