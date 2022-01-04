快訊

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

高雄姐弟相依靠賣便當維生 弟幫顧攤卻不慎遭貨車輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬆了口氣！基市府公布「染疫運將同住友人」PCR陰性

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
防疫車隊司機們依序保持防疫距離排隊等候採檢。記者季相儒／攝影
防疫車隊司機們依序保持防疫距離排隊等候採檢。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心今天公布確診的防疫計程車司機（案17240）是基隆人，基隆市衛生局匡列與他同住另一間雅房的男子為居家隔離對象，下午安排PCR採檢，結果晚間公布為陰性。

中央流行疫情指揮中心今天下午2點公布國內新增4例本土、30例境外移入確定病例。本土個案中有3人是桃園機場清潔人員，另1人為防疫計程車司機。

這名司機在基隆、桃園都有租屋，基隆租屋處與一名男性友人同住。衛生局今日下午在租屋處找到這名男子，目前沒有症狀，已匡列為居家隔離對象。下午安排他到醫院進行PCR採檢，市府晚間六點半公布檢驗結果為陰性。

林右昌表示，這名司機目前收治在桃園聖保祿醫院，自述生活規律且單純，在基隆租屋處每天早上5點多起床，下樓買早餐後，便開車前往桃園機場排班。桃機排班主要時段是上午6點到晚上12點，載客時皆有戴口罩、手套。

林右昌表示，個案父母已過世，有一姐、一弟，超過1個月未與家人見面，僅以電話聯繫。後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，會按照SOP持續進行，並提醒民眾不要輕忽疫情，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。

基隆市長林右昌今天下午說明確診防疫計程車司機狀況及應變措施，市府晚間宣布同住友人PCR檢檢結果為陰性。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天下午說明確診防疫計程車司機狀況及應變措施，市府晚間宣布同住友人PCR檢檢結果為陰性。記者邱瑞杰／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

基隆捷運綜合規畫即將結案 王國材：將辦說明會、環評

確診防疫計程車司機生活足跡曝光 每天回基隆再赴桃機排班

基隆第三劑符合資格隨到隨打 學生第二劑20日前打完

何時基隆捷運公聽會？林右昌：綜規送政院核定後才啟動

相關新聞

確診防疫計程車司機生活足跡曝光 每天回基隆再赴桃機排班

中央流行疫情指揮中心今天下午2點公布國內新增4例新冠肺炎本土個案，案17240防疫計程車司機是基隆人。基隆市長林右昌下午...

入境旅客傳染率0.37％ 柯文哲：等於每220人就有1確診很難防守

中央流行疫情指揮中心今宣布新增4例本土個案，包含桃園機場停車場清潔人員案17230、職場工作人員案17238、案1723...

防疫計程車司機染疫 王國材：備用510輛不影響春節輸運

國內已知有三名桃機清潔員確診、一例防疫計程車司機感染。交通部長王國材表示，目前已找到510輛備用防疫計程車，隨時有狀況可...

鬆了口氣！基市府公布「染疫運將同住友人」PCR陰性

中央流行疫情指揮中心今天公布確診的防疫計程車司機（案17240）是基隆人，基隆市衛生局匡列與他同住另一間雅房的男子為居家...

桃機4確診 桃衛生局推測2種「可能傳播鏈」

桃園機場3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，究竟誰傳給誰？桃園市衛生局表示，目前推測可能是境外確診者傳染給司機，司機再感...

確診個案增共3校停課 其中1校線上教學一週

春節返台人潮多，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例增加，有防疫旅館出現群聚事件。教育部統計，今天共有3校停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。