桃機4確診 桃衛生局推測2種「可能傳播鏈」

桃園機場3名清潔工跟1名防疫計程車司機確診，究竟誰傳給誰？桃園市衛生局表示，目前推測可能是境外確診者傳染給司機，司機再感染到清潔人員；但也不排除是3名清潔工搭乘同一部交通車時相互感染，未來還需要病毒基因定序、更詳細的疫調，才能釐清傳播鏈。

指揮中心今天新增4例本土個案，其中，案17230桃機女清潔工昨天下午確診，Ct值11。另2名清潔工案17238、案17239，CT值分別為24.6、24.5。染疫的計程車司機案17240，CT值為28.4，他還曾於上月26日、31日分別載過境外移入確診者。

衛生局表示，由於Ct值變化大，還不能斷定誰是傳染源，目前認定的路徑可能是入境旅客傳染給司機，司機使用廁所，再傳染給清潔人員，但也可能是負責行李轉盤區清潔工，因旅客多遭傳染，搭乘交通車時再傳染給另2位清潔工，與司機無關；任何可能性都無法排除，需要大規模採檢才能釐清。

市府擴大篩檢，今天已分別在龍崗大操場天幕、黎明公園、北區客家會館設置3個社區採檢站，今天下午2點至5點共有197人前往採檢站採檢。衛生局表示，明天還會在中壢中正公園、桃園中路增設2個社區採檢站，開設時間為5日至7日的早上9點至中午12點、下午2點至5點。

衛生局長王文彥呼籲，有症狀的民眾還是要到醫院採檢，沒症狀但有重疊2天到忠貞市場者，可到社區採檢站採檢，希望以時間框住可能確診者。

商品推薦