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高強度防守！鄭文燦：桃園機場設前進指揮所

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦下午召開防疫記者會。記者朱冠諭／翻攝
桃園市長鄭文燦下午召開防疫記者會。記者朱冠諭／翻攝

桃園機場1名女清潔人員昨日確診，今又傳出2名清潔人員和1名防疫計程車司機染疫。桃園市長鄭文燦下午在防疫記者會表示，他已向指揮中心建議在桃園機場設置前進指揮所，指揮官陳時中也同意設置，市府會全力配合提高採檢頻率，防疫車隊人員將縮短為每3天PCR採檢一次，全市今明2天也會設置6個社區採檢站，高強度防守。

桃園機場清潔工和防疫司機4人確診，桃園市府指出，除了防疫司機之外，3名清潔工都是桃園人，年齡為30多歲至60多歲，總計匡列密切接觸者660人，339人檢驗出爐，均為陰性，尚有321人待檢。

女清潔員（案17230）昨確診，初判是Omicron，已針對職場、家庭、市場、學校分別追蹤採檢，目前家庭匡列6人採檢皆為陰性；其他兩位清潔員（案17238、案17239）Ct值都是24，他們的同住家人採檢結果也是陰性；外包清潔公司共878位員工現已完成採檢；市府也擴大採檢防疫計程車隊500多名司機，其中1例（案17240）陽性，Ct值28.4，其餘持續安排檢驗中。

鄭文燦表示，案17230主要足跡位在忠貞市場，中午過後將休市3天，周邊23個里明天將擴大消毒，市場附近也設置3個社區採檢站，分別位於中壢區龍崗大操場天幕、黎明公園和八德區北區客家會館，稍晚還會再公布3個社區採檢站，呼籲有症狀的民眾可以至醫院或社區採檢站採檢。

鄭文燦表示，桃園機場約有3萬工作人員，其中有6成住在桃園，他已建議指揮中心設置前進指揮所，提高防疫等級；而目前防疫計程車司機必須全數採檢，確認陰性後才可執勤；為確保安全，防疫車隊原本每7天PCR篩檢一次，現在將縮短為3天，至於其他機場工作人員的篩檢頻率是否提高？將尊重指揮中心的決定。

桃園市府目前設置3個社區採檢站，分別位於中壢區龍崗大操場天幕、黎明公園和八德區北區客家會館。圖／市府提供
桃園市府目前設置3個社區採檢站，分別位於中壢區龍崗大操場天幕、黎明公園和八德區北區客家會館。圖／市府提供
桃園市府公布個案匡列採檢情形。圖／市府提供
桃園市府公布個案匡列採檢情形。圖／市府提供

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