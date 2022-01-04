確診者曾赴忠貞市場擺攤 今起擴大鄰近20里街道清消

桃園機場染疫清潔人員昨下午確定確診，其子女所就讀的國小及姪女就讀的高中2所學校今緊急預防性停課1天，然個案17230去年12月30及31日曾到中壢平鎮區交界的忠貞市場前龍街路段擺攤販賣兒童髮圈、耳環，今天下午2時忠貞市場及鄰近的中壢、平鎮、八德共10里擴大消毒。環保局表示，4日消毒完成後，預計5、6日將會擴大到鄰近共20里街道都會實施全面性大消毒。

桃園市政府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，一接獲衛生單位通報後隨即與33化兵群聯繫並擬定消毒計畫，今日下午2時由防疫消毒大隊7部消毒車及30人結合國軍33化兵群24人及8具背負式消毒機，針對市場內部店家、外部攤商區清消。

羅文林指出，另也對市場周邊10個里擴大消毒，包含中壢區龍平里、龍岡里、龍東里、龍安里等4里、平鎮區龍興里、忠貞里、貿易里、中正里等4里，及八德區霄裡里與龍友里等2里。環保局也說，明後2天也會持續針對該市場與周邊鄰里進行消毒，請市民安心。

至於預防性停課的2校校園，羅文林說，防疫消毒大隊也於一早完成校內教室、走廊及公共空間的消毒，並以水霧消毒車針對學校外圍進行大規模清消。

市府經發局市場科指出，忠貞市場內店面有做實名制的店家，可自由選擇營業或停業，但是攤商包含流動及固定攤商，都需在4日12時起休市至1月6日12時止；中壢區貿易里長宋子毅表示，流動攤商影響較大，2天沒有工作但租金仍要照樣繳納，感覺這波疫情影響要讓忠貞市場恢復往日商機，又需一段時間。 忠貞市場上午仍川流不息，許多攤商都是臨時才知道要休市3天。記者翁唯真／攝影 忠貞市場上午仍川流不息，午後攤商店家都收店完畢。記者翁唯真／攝影

商品推薦