快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」！還有2機師列境外

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心昨天公布，一名在桃園機場擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診，今上午國軍三三化學兵群前往桃機P3停車場進行消毒。記者季相儒／攝影
中央流行疫情指揮中心昨天公布，一名在桃園機場擔任清潔人員的本國籍40多歲女性確診，今上午國軍三三化學兵群前往桃機P3停車場進行消毒。記者季相儒／攝影

國內新增四例本土個案，有三人為桃機清潔員、一例為防疫計程車司機。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還不敢斷言誰是首例感染源，由於後面篩檢確診的二例清潔員Ct值高，可能先感染。

根據可能感染途徑，陳時中表示，要等到未來定序和疫調更清楚，才能勾勒出傳染圖像，目前可能的方向包含，有確診入境旅客傳染給計程車司機，計程車司機於使用環境時染疫，再傳給交通巴士等其他人員。

此外也不排除有清潔員於轉盤間環境清潔，可能遇到確診旅客等染疫感染，再傳給同車另外兩位人士，又或清理廁所時感染給使用廁所的司機，這些都有可能，仍在思考判定範圍內，希望一一排除弄清楚。

除了本土確診個案外，還有兩例機師染疫，皆屬境外移入，其中一例為昨日公布案17201，是1月31日入境採檢陽性，另一位是今天宣布案17228，為居家檢疫第四或五天採檢陽性，皆與社區無關，同班機機組員仍在匡列採檢中。

桃園機場疫情擴散，已知有三名清潔人員，一名計程車司機染疫。中央疫情指揮中心下午二時說明，由左到右為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
桃園機場疫情擴散，已知有三名清潔人員，一名計程車司機染疫。中央疫情指揮中心下午二時說明，由左到右為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

傳指揮中心徵調集檢所卻碰壁 陳時中：臆測之詞

縮短第三劑間隔？ 陳時中：慢一些表示防護力還在

新增四本土 陳時中：從社區感染機會低

桃機人員、計程車司機染疫 桃園取消口罩放寬措施

相關新聞

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」！還有2機師列境外

國內新增四例本土個案，有三人為桃機清潔員、一例為防疫計程車司機。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還不敢斷言誰是首例感染...

桃機人員、計程車司機染疫 桃園取消口罩放寬措施

國內新增四例本土個案，為機場清潔人員和計程車司機。其中昨晚公布的清潔人員案17230，確認為感染Omicron變異株。因...

首例防疫小黃司機感染！三名清潔員染疫工作地點曝光

國內已知有三名桃機清潔員確診、一例防疫計程車司機感染。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入暴增和防疫旅館事件多點爆...

影／確診清潔工曾赴忠貞市場擺攤 鄰近街道下午大清消

桃園機場一名清潔工確診，個案曾到桃園市中壢區忠貞市場擺攤，下午忠貞市場進行全面消毒，休市三天，並設置三處採檢站，供民眾免...

確診者曾赴忠貞市場擺攤 今起擴大鄰近20里街道清消

桃園機場染疫清潔人員昨下午確定確診，其子女所就讀的國小及姪女就讀的高中2所學校今緊急預防性停課1天，然個案17230去年...

本土增4例 蔡英文：提高警覺、盡快接種疫苗

近日新冠肺炎境外移入病例激增，中央疫情指揮中心今天也宣布新增4名本土案例，引發社會關注。蔡英文總統今天在臉書上提醒，本土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。