4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」！還有2機師列境外

國內新增四例本土個案，有三人為桃機清潔員、一例為防疫計程車司機。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，還不敢斷言誰是首例感染源，由於後面篩檢確診的二例清潔員Ct值高，可能先感染。

根據可能感染途徑，陳時中表示，要等到未來定序和疫調更清楚，才能勾勒出傳染圖像，目前可能的方向包含，有確診入境旅客傳染給計程車司機，計程車司機於使用環境時染疫，再傳給交通巴士等其他人員。

此外也不排除有清潔員於轉盤間環境清潔，可能遇到確診旅客等染疫感染，再傳給同車另外兩位人士，又或清理廁所時感染給使用廁所的司機，這些都有可能，仍在思考判定範圍內，希望一一排除弄清楚。

除了本土確診個案外，還有兩例機師染疫，皆屬境外移入，其中一例為昨日公布案17201，是1月31日入境採檢陽性，另一位是今天宣布案17228，為居家檢疫第四或五天採檢陽性，皆與社區無關，同班機機組員仍在匡列採檢中。 桃園機場疫情擴散，已知有三名清潔人員，一名計程車司機染疫。中央疫情指揮中心下午二時說明，由左到右為疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

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