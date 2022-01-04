「台北防疫旅館不如印度孟買」 隔離者崩潰嘆：有很大改善空間

「我沒有誇大其詞，我住過最好的防疫旅館在印度孟買。」剛從防疫旅館「出關」進入「居家隔離」的翁小姐，脫離7天防疫旅館的「噩夢」，最想說的話就是:我們防疫旅館有很大的改善空間。

去年底從印度輾轉回到台北的翁小姐說，她在印度孟買有住防疫旅館，室內空間是台北防疫旅館的4倍大、每晚含餐1100台幣，價格比台北防疫旅館便宜3倍 。雖然不能開窗，但白天大片陽光從窗外灑進來，戶外可見老鷹在飛，室內室外，住的環境品質都非常好。

印度防疫旅館空間大。圖／讀者翁小姐提供

印度防疫旅館提供的餐點。圖／讀者翁小姐提供

這次回來，翁小姐先後住了三家防疫旅館，第一間是她自己上網訂的，每晚2800元不含餐，含餐要再加400元。後來這間旅館爆發房客回家後確診，政府緊急安排她到第二間「公費」防疫旅館，但裡面的衛生條件讓她完全無法接受。

翁小姐入住的第一家防疫旅館，每晚2800元不含餐，後來旅館爆發確診案例，被緊急安排到第二間公費防疫旅館。圖／讀者翁小姐提供

第二間防疫旅館，硬體上，建築老舊、高密度房間、和對門房間只隔不到2公尺、陳年空調。軟體上，清潔消毒不切實，床單汙漬、毛髮散落、簡陋的飯菜，業者苛待住客、節省成本，尤其清潔不力更可能造成病毒傳播的群聚風險。

翁小姐說，因應春節大量返鄉旅客，衛福部要求地方政府募集足夠防疫旅館，衝了「數量」，卻顧不到「質量」。尤其北台灣地區，被要求要達到目標值，將疫情期間經營不善，即將倒閉的旅館，通通都納入防疫旅館，以達到中央與市長的要求，卻不顧老舊旅館設施是否適宜防疫隔離，以及業者為了增加更多利潤，縮減員工編制，便宜行事，造成人員遞送物品時的交叉傳染，

翁小姐表示，她在防疫旅館期間，算了一下防疫旅館的「成本與支出」，依照「臺北市專門收住居家隔離者之防疫旅館補助要點」，防疫旅館每房每天可向市政府申請1400台幣。以她住的第一間防疫旅館為例，含餐的有窗大床房，一晚3200元，業者還可以向市政府申請1400，以去年12月29日當晚撤離的48名房客計算，每晚就有22萬0,800進帳，一個月可收662萬4000。

翁小姐說，受到疫情影響，防疫旅館不需要每天清潔房間、頻繁接待旅客，每月人事成本、水電、網路、維修費及其它開銷，防疫旅館在疫情期間可望有「可觀利潤」，因此，政府應有責任督促業者提供「符合比例」的衛生環境。

翁小姐表示，她在防疫旅館門口搭防疫計程車時，司機說，「小姐，這家旅館爛爆了，辛苦了。」

翁小姐說，政府高層要求防疫旅館數量，基層為達目標值就濫竽充數、業者為增加利潤節省成本，無形中大幅增加防疫旅館風險，結果受害的是旅館的房客。

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