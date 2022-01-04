旅館機場防線在鬆動！ 陳秀熙籲：這三件事要盡快做到

繼多間防疫旅館發生群聚感染，指揮中心昨深夜公佈新增一新冠肺炎本土案例，為桃園機場清潔員，今早又傳有機師、清潔員、防疫計程車司機確診。眼看機場及旅館這兩條最重要的邊境防線陸續鬆動，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙觀察，這些高風險人員很辛苦，但「定期快篩」和「環境清消」的落實很可能已有鬆弛，建議政府要考慮將他們的「第三劑接種」間隔縮短至三個月，並應建置App幫助他們回報快篩、並主動提醒他們接種第三劑。

陳秀熙表示，從12月16日桃園檢疫旅館出現群聚就是很大的警訊，必須設法將個案阻擋於境外，減少在防疫旅館確診的人數。現在疫情在機場現蹤，其實並不意外，因為現在全球機場都是疫情高度警戒的場所，所以他建議第一件最重要的事，就是要注意機場及旅館人員第二劑接種是否都已滿五個月，要趕快打第三劑疫苗。

「國家應該設法主動提醒他們來接種，例如透過App或其他方式」陳秀熙表示，因為很多人很可能沒有注意到自己已經間隔這麼久，但現在已經確定疫苗保護力會下降，這對於機場旅館的高風險人員來說，威脅更大。「這些人辛苦工作、暴露於高風險，是為了國家服務」，政府也應該要考慮將高風險行業第三劑的間隔要縮短到三個月，例如機場、防疫旅館、醫院、長照機構的工作人員。

桃機公司聲明表示，機場清潔員為第一線高風險工作人員，每五到七天就會做一次快篩。不過陳秀熙表示，第二件該做的事，是要有監測機制，去確保定期快篩檢測有被落實。因為定期快篩必須要監測，才能夠確保有落實，快篩的結果也要有能夠上傳的機制，並且將這些資料作為疫情監測的重要大數據資料。可惜的是，這部份台灣一直沒有建立起來。

第三件事，則是要做好環境的清潔消毒。陳秀熙表示，旅館群聚有許多旅客是不曾互相接觸，這顯示環境媒介的傳播扮演重要角色，而且傳播力驚人。如果旅客們會經過或觸碰的區域，沒有確實的執行清潔消毒，透過環境媒介造成的群聚，會讓疫調難度提高，難以阻斷傳播鏈，加上病毒傳播力強，很可能出現群聚甚至帶入社區。

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