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桃機清潔員確診 鄭文燦：忠貞市場旁設3採檢站

中央社 / 桃園4日電
桃園市長鄭文燦今天表示，將在忠貞市場旁設置3處採檢站，讓民眾免費採檢；職場部分採檢26人，仍在擴大匡列中，是否新增個案由中央公佈。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今天表示，將在忠貞市場旁設置3處採檢站，讓民眾免費採檢；職場部分採檢26人，仍在擴大匡列中，是否新增個案由中央公佈。記者朱冠諭／攝影

桃園機場1名清潔員確診，曾到過忠貞市場。桃園市長鄭文燦今天表示，將在忠貞市場旁設置3處採檢站，讓民眾免費採檢；職場部分採檢26人，仍在擴大匡列中，是否新增個案由中央公佈。

鄭文燦今天上午出席衛生福利部桃園醫院新書發表記者會後接受媒體聯訪，針對外傳新增2名確診者、為清潔員同事，鄭文燦說，現在所有的確診案件由中央疫情指揮中心統一公佈。

鄭文燦說，市府針對確診清潔員的職場、家庭、市場、學校進行匡列、採檢，目前不斷擴大。家庭6人採檢結果為陰性；學校部分風險較低、預防性停課1天；職場部分採檢26人，並請桃園機場公司協助擴大匡列。

鄭文燦指出，防疫車隊司機部分，目前採檢330人，預計擴大採檢到700人，確定安全才能回去上班，防疫車隊預計增加到982輛，在機場運輸上以防疫為優先，若有運量不足情形，仍要安全無虞的司機才會上線運輸。

鄭文燦說，清潔員曾在去年12月30、31日至中壢區忠貞市場擺攤，忠貞市場今天下午清消後將休市3天，市府也將在市場周邊設3處社區採檢站，讓民眾免費採檢，最快下午就會設好第1處。

鄭文燦呼籲，民眾有症狀就可到醫院採檢，也可到忠貞市場旁設的採檢站採檢。

鄭文燦也說，桃園機場已經開始打第3劑疫苗，「我要求機場所有的機組人員、地勤人員、服務人員、外包的工作人員、防疫車隊、防疫旅館工作人員，一律要打第3劑，而且覆蓋率百分之百」，必須守住防線。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 桃園機場 鄭文燦

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