桃機3清潔工確診搭同交通車 傳1防疫計程車司機也中標
桃園國際機場一名清潔人員昨天確診，該確診者工作場域在桃機第三（P3）停車場，中央流行疫情指揮中心證實該案為本土案例。知情人士證實，今天上午再新增兩名清潔工確診，與昨天確診清潔工為搭同一交通車，桃機於上午11時陸續對一、二航廈進行清消。至於還傳出第四人、一名防疫計程車司機確診，桃機則表示，詳細情形由指揮中心說明。
桃機稍早新聞稿表示，經查該名員工上班時間為大夜班深夜11時到上午7時，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，於去年7月29日完成第二劑AZ疫苗接種後，納入第一線高風險工作人員，每五至七天即進行快篩檢測，12月28日接受定期快篩時仍為陰性反應，相關接觸人員已由衛生單位匡列進行自主居家隔離。
桃機說，今天國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場進行消毒。機場持續配合衛生單位進行疫調工作，並將於上午11時針對航廈進行全面大清消。另針對計程車駕駛共552名，已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。
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